Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa. Quelle: Rodger Bosch/POOL AFP/AP/dpa

Einen Tag nach seiner Wahl hat Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa einen Neubeginn für das Land versprochen. Nach einer Ära des schwindenden Vertrauens stehe nun eine neue Dämmerung bevor, sagte Ramaphosa in seiner ersten Rede zur Lage der Nation. Er wolle eine Gesellschaft bauen, "die die Plünderung öffentlicher Gelder nicht toleriert".



Der 65-Jährige wurde am Donnerstag zum Präsidenten gewählt, nachdem sein Vorgänger Jacob Zuma nach neun Jahren an der Macht zurückgetreten war.