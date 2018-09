Der Spix-Ara war ursprünglich in Brasilien beheimatet. Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Mindestens acht Vogelarten sind in den vergangenen Jahren höchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit ausgestorben. Damit seien weltweit etwa 187 Vogelarten seit dem Jahr 1500 verschwunden. Das ergab eine Studie der Organisation Birdlife International.



Fünf der acht in jüngster Zeit betroffenen Vogelarten stammten aus Südamerika. Dazu zählt auch der Spix-Ara. Einige leben heute noch in Gefangenschaft. Der wohl letzte Vogel dieser Art in der Wildnis wurde laut Bericht Ende 2000 gesichtet.