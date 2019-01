Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sogar bis zu einem Meter. In den Bergen herrscht verbreitet große Lawinengefahr. Auch im Schwarzwald und auf der Alb erwartet der DWD zeitweise kräftigen Schneefall.