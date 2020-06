Das Hochwasser der Mosel hat eine Straße überschwemmt.

Quelle: Harald Tittel/dpa

Nach teils starken Regenfällen in Süddeutschland beeinträchtigt Hochwasser an der Mosel weiter das Leben der Menschen in Rheinland-Pfalz. In der Stadt Zell ist unklar, ob die Höhe der Hochwasserschutzmauern ausreicht. Das Wasser ist auf etwa zehn Zentimeter an das obere Mauerende heran gekommen, heißt es von der Polizei. Schwappt es über, wäre die Innenstadt betroffen.



Flussabwärts soll das Wasser am Morgen weiter steigen. Zwischen Cochem und Koblenz sind deshalb Abschnitte von zwei Bundesstraßen gesperrt.