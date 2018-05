Die beiden Personen wurden bewusstlos aufgefunden. Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Eine mysteriöse Vergiftung eines einstigen Doppelagenten sorgt in britischen Geheimdienstkreisen für Aufsehen. In der südenglischen Stadt Salisbury wurden am Wochenende zwei Menschen mit Verdacht auf Vergiftung durch eine "unbekannte Substanz" in ein Krankenhaus gebracht. Sie ringen mit dem Tod.



Bei dem Mann soll es sich laut BBC um einen Ex-Spion aus Russland handeln, der im Auftrag der Briten gearbeitet hat. Der Fall erinnerte an die Ermordung des Kremlgegners Alexander Litwinenko.