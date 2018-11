Ein Feuerwehrmann sucht mit einem Spürhund nach Opfern. Quelle: Claude Paris/AP/dpa

In den Ruinen der eingestürzten Häuser in Marseille haben Einsatzkräfte inzwischen drei Leichen entdeckt. Zwei Männer und eine Frau lagen unter den Trümmern. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Zwei Häuser waren am Montagmorgen im Zentrum in einer engen Straße eingestürzt. Eines davon stand leer, das andere war bewohnt.



Die Wohnungspolitik der südfranzösischen Hafenstadt gerät jetzt in die Kritik. Innenminister Christophe Castaner versprach am Unglücksort, die Ursache zu klären.