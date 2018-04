Aber nicht überall laufen Fusionen so reibungslos wie im Odenwald. "Gebietsreformen, vor allem im großem Maßstab, sind immer umstritten und rufen erhebliche Widerstände in der Bevölkerung hervor", erklärt der Politikwissenschaftler Jörg Bogumil von der Universität Bochum. Beobachten lässt sich das gerade in Ostdeutschland: Gebietsreformen in Brandenburg und Thüringen scheiterten im November nach erheblichen Protesten der Bevölkerung.