Die Verhandlungen sollten am Freitag in dem Grenzdorf Panmunjom stattfinden, erklärte der Vize-Verteidigungsminister in Seoul, Suh Choo Suk. Die amtierende Präsidentin des Roten Kreuzes, Kim Sun Hyang, sagte, zusätzlich solle es in Panmunjom am 1. August Gespräche über die Wiedervereinigung von Familien geben, die seit dem Koreakrieg in den 1950er Jahren getrennt sind.