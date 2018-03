Südkoreas Präsident Moon Jae In schickt am Montag mehrere Sondergesandte nach Nordkorea, um über die weitere Annäherung der beiden verfeindeten Staaten zu verhandeln. Der zehnköpfigen Delegation wird auch Geheimdienstchef Suh Hoon angehören, wie Moons Sprecher am Sonntag in Seoul bekanntgab. Geleitet wird sie vom Nationalen Sicherheitsberater Chung Eui Yong.