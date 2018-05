Nordkoreas Machthaben Kim Jong Un setzt seine Provokationen fort. Quelle: -/KCNA via KNS/dpa

Südkorea hat mit eigenen militärischen Übungen auf den erneuten Raketenstart Nordkoreas reagiert. Japans Regierung nannte den Test "völlig inakzeptabel". Nach Angaben der Regierung in Tokio könnte die Rakete im Meer innerhalb der Wirtschaftszone Japans gelandet sein.



US-Präsident Donald Trump wurde über die Situation unterrichtet, noch während die Rakete in der Luft war, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mitteilte. Das Weiße Haus kündigte ein Statement an.