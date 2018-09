Wenn man den Wald wieder herstellen will, hätte man die Piste erst gar nicht bauen sollen Kim Heung Sook, Anwohnerin

Neben der Natur gehören auch die Anwohner zu den Leidtragenden: Dutzende wurden umgesiedelt, um für die neue Piste Platz zu machen. Zu ihnen gehört die 57-jährige Kim Heung Sook, die ihrem alten Haus nachtrauert. Dort habe sie einen Gemüsegarten gehabt, erzählt sie. Heute wohnt sie in einem kleineren Haus in der Nähe des Eingangs zum Skigebiet und lebt von dem Geld, das sie für die Umsiedlung erhalten hat.



Es sei schmerzhaft gewesen, die Zerstörung des Waldes zu verfolgen, den sie seit Jahrzehnten kannte, sagt Kim. Dennoch hält sie nichts von einer Renaturierung und hofft stattdessen auf neue Jobs in dem geplanten Feriengebiet: "Wenn man den Wald wieder herstellen will, hätte man die Piste erst gar nicht bauen sollen", sagt sie.