Krankenwagen mit Corona-Patienten in Daegu. Archivbild

Quelle: Lim Hwa-Young/Yonhap/AP/dpa

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Südkorea erneut stark gestiegen. 60 neue Fälle seien hinzugekommen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention mit. Damit gibt es bisher 893 nachgewiesene Infizierungen. Die Zahl der Todesfälle kletterte um einen auf acht.



Auch in China blieb die Lage angespannt. Laut der Gesundheitskommission kamen weitere 71 Menschen ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2.663. Die Neuinfektionen stiegen um 508 auf 77.658.