Die beiden seit Jahrzehnten verfeindeten koreanischen Staaten hatten sich in den vergangenen Monaten angenähert. Anlass waren die Winterspiele in Pyeongchang, die Nordkorea für eine Charmeoffensive nutzte. Zur Eröffnungsfeier schickte Machthaber Kim Jong Un seine Schwester Kim Yo Jong, die eine Einladung an den südkoreanischen Staatschef Moon Jae In für ein Gipfeltreffen überbrachte.