Chung Eui Yong führt die Delegation an. Quelle: Hong Hyo-Shick/Newsis/dpa

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat mehrere Sondergesandte nach Nordkorea geschickt. Sie sollen den Weg für Gespräche zwischen Pjöngjang und den USA über das nordkoreanische Atomprogramm zu ebnen. Er werde die Entschlossenheit Moons vermitteln, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen und dauerhaften Frieden zu schaffen, sagte Sicherheitsberater und Delegationschef Chung Eui Yong vor seinem Flug nach Pjöngjang.



Die zehnköpfige Delegation will bis Dienstag in Nordkorea bleiben.