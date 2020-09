Das Team des Films «Parasite».

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die südkoreanische Satire "Parasite" hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass eine nicht-englischsprachige Produktion in der Königskategorie siegte. Regisseur und Produzent Bong Joon Ho erhielt zudem den Regie- und Original-Drehbuch-Oscar sowie den Preis für den besten internationalen Film.



Das Drama "Joker" wurde für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Die Oscars für beste Tonmischung, beste Spezialeffekte und beste Kamera gingen an das Kriegsdrama "1917".