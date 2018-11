Moon Jae In will erneut mit Kim Jong Un zusammen kommen. Quelle: Kim Hong-Ji/Pool Reuters/AP/dpa

Nach seinem Besuch im September in Pjöngjang hat Südkoreas Präsident Moon Jae In eine baldige Gegenvisite des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Seoul angekündigt. Zudem stehe ein "zweites Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA vor der Tür".



Moon hofft, dass eine vielfältige Besuchsdiplomatie auch die Bemühungen um ein Ende von Nordkoreas Atomwaffenprogramm voranbringt. Moon erwähnte erneut, dass es auch Spitzentreffen von Nordkorea mit Russland, China und Japan geben könne.