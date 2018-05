In einer in Form und Ton ungewöhnlich zurückgenommenen Antwort auf Trump erklärte Nordkorea später, man sei weiter bereit zu Gesprächen mit den USA "zu jeder Zeit, in jedem Format." Am Freitag reagierte Trump mit Wohlwollen auf die versöhnlichen Töne Nordkoreas und erklärte, der Gipfel könnte doch stattfinden. Am Abend twitterte der US-Präsident, sollte es zu dem Treffen mit Kim kommen, bleibe es womöglich doch beim 12. Juni in Singapur. In dem Tweet hieß es weiter, die USA würden "sehr produktive Gespräche mit Nordkorea" über einen Gipfel mit Kim führen.