Ziel des neuerlichen Angriffs waren Soldaten. Quelle: Armin Weigel/dpa

Die Polizei hat in der südostfranzösischen Stadt Grenoble einen Mann festgenommen, der mit seinem Auto in eine Gruppe von joggenden Soldaten gefahren sein soll. Das berichtete die Polizei.



Der Verdächtige hatte laut Medienberichten in der Nähe des Ortes Varces-Allieres-et-Risset südlich von Grenoble Soldaten angegriffen und beschimpft. Es habe keine Verletzten gegeben. Laut einem Bericht des Fernsehnachrichtensenders BFMTV gibt es bisher keine Hinweise auf eine terroristische Tat.