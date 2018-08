Das Abkommen, das wir gerade unterzeichnet haben, muss das Ende des Konflikts und des Krieges in unserem Land bedeuten. Präsident Salva Kiir

"Das Abkommen, das wir gerade unterzeichnet haben, muss das Ende des Konflikts und des Krieges in unserem Land bedeuten", sagte Präsident Kiir in Khartum. Rebellenchef Machar rief die vermittelnden Nachbarstaaten auf, bei der Realisierung des Abkommens zu helfen. "Der Teufel liegt manchmal in der Umsetzung", warnte er.



Hinsichtlich der Größe der künftigen Regierung und des Parlaments äußerte Präsident Kiir allerdings Bedenken. Er sei besorgt angesichts der Kosten für Gehälter, Unterkunft, Büros und Fahrzeuge für so viele Politiker und Angestellte. Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Erde, viele Menschen sind auf humanitäre Hilfe aus dem Ausland angewiesen.