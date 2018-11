Präsidenten der Republik Südsudan, Salva Kiir. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nur wenige Tage nach der Rückkehr von Rebellenführer Riek Machar aus dem Exil hat sich Südsudans Präsident Salva Kiir zur Wiederaufnahme der Friedensgespräche bereiterklärt. In der kommenden Woche würden sich Rebellenvertreter und eine Regierungsdelegation in der Hauptstadt Juba zum Dialog treffen, sagte Kiir im Fernsehen.



Machar war nach zwei Jahren im Exil in den Südsudan zurückgekehrt. Zuvor hatten beide Parteien einen Friedensvertrag nach fünf Jahren Bürgerkrieg unterzeichnet.