Südtirol wurden kurz nach dem Unfall zum Gedenken Kerzen aufgestellt.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der Unfallfahrer von Südtirol, der sieben Deutsche getötet hat, kommt vom Gefängnis in den Hausarrest. Der 27-Jährige sei nach Einwilligung des Untersuchungsrichters in das Kloster Neustift bei Brixen gebracht worden, berichten italienische Medien. Er werde psychiatrisch betreut und ständig von Polizisten bewacht.



Der Mann war am 5. Januar betrunken in eine Gruppe deutscher Skiurlauber gerast. Sechs waren sofort tot, eine Frau starb später im Krankenhaus. Der Fahrer hatte getrunken.