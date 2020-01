Gedenken an die Unfallopfer in Luttach.

Quelle: DPA

Der Fahrer aus der Region war stark betrunken, wie ein Bluttest ergab. Die Behörden stellten einen Alkoholwert von mehr als 1,9 Promille fest. Am Sonntagabend hatte die Staatsanwaltschaft in Bozen mitgeteilt: "Aufgrund der gesamten Unfalldynamik ist von einer erheblichen Übertretung der Geschwindigkeitsbegrenzung auszugehen. Es wird ein Gutachten zur genauen Feststellung der Geschwindigkeit in Erwägung gezogen." An der Unglücksstelle sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt.



Nach dem Unfall hieß es, der Fahrer stünde unter Schock und sei in psychologischer Behandlung. Nach Medienberichten bestand womöglich auch Suizidgefahr. Er habe "Sachen gesagt", die in diese Richtung gehen könnten, bestätigte ein Polizeisprecher.