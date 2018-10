Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU). Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will süßende Zutaten in Babytees verbieten und dies gesetzlich regeln. "Die Produkte für unsere Kleinsten sind mir besonders wichtig. Ich will daher zusätzlichen Zucker und andere süßende Zutaten in Baby- und Kindertees gesetzlich verbieten", sagte sie der "Bild"-Zeitung.



"Wir dürfen Babys nicht auf Zucker und Süße konditionieren", erklärte Klöckner. Wer als Baby schon an Zucker gewöhnt sei, werde auch später im Leben nicht darauf verzichten wollen.