Hunderte Jugendliche fühlen sich so allein gelassen, dass sie oft nur noch Suizid als Ausweg sehen. Das Caritas-Projekt U25 will helfen.

"Ich fühle mich furchtbar allein, keiner ist da mit dem ich reden kann." Diese Sätze liest Lukas oft. Der 20-Jährige ist ehrenamtlicher Helfer bei U25 in Berlin, einem Projekt der Caritas. Sie chatten online mit suizidgefährdeten Jugendlichen. Die sogenannten Peer-Berater sind zwischen 16 und 25 Jahren alt und damit im gleichen Alter wie die Betroffenen. Ganz wichtig: Alles bleibt anonym. So sind die Namen der Betroffenen und Berater in diesem Artikel nicht echt. Ihre Geschichten schon.