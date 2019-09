Jedes Jahr nehmen sich laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) fast 800.000 Menschen das Leben, das zeigt ein Bericht der WHO zum Suizidpräventionstag. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist Selbstmord sogar die zweithäufigste Todesursache. Nur durch Verkehrsunfälle sterben laut WHO mehr junge Menschen. Insgesamt begehen Männer deutlich häufiger Suizid als Frauen.