42 Minuten dauerte das Video, auf dem eine zwölfjährige Amerikanerin 2017 ihren Suizid auf Facebook live streamte. Bereits am Tag zuvor soll sie in ihrem Online-Tagebuch ihren Stiefvater beschuldigt haben, sie geschlagen zu haben.



Rund 9.800 Menschen haben sich 2016 in Deutschland das Leben genommen, darunter 205 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Menschen, die ihren Tod planen, kündigen ihn oft vorher an. Auch in sozialen Netzwerken. Für Facebook ist das ein Image-Schaden.