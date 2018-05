Die Spendenbilanz fällt durchwachsen aus. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die Zahl der Spender ist in Deutschland auf einen Tiefststand gesunken. Rund 21 Millionen Menschen gaben 2017 Geld an gemeinnützige Organisationen - etwa 1,1 Million weniger als 2016, wie der Deutsche Spendenrat am mitteilte.



Das sei der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005 und ein Rückgang von insgesamt neun Prozent, sagte Geschäftsführerin Daniela Geue. Mit rund 5,2 Milliarden Euro blieb die Gesamtsumme allerdings relativ stabil, da die Spender häufiger Geld ausgaben.