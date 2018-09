Regisseur Talal Derki. Quelle: Taylor Jewell/Invision/AP/dpa

Die deutsch-syrisch-libanesische Dokumentation "Of Fathers and Sons" des in Berlin lebenden Syrers Talal Derki zählt zu den diesjährigen Gewinnern beim Sundance-Filmfestival. Derki folgt darin der Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs.



Die Doku biete einen "extrem seltenen Einblick" und zeige, was es bedeute, in einem islamischen Kalifat aufzuwachsen, schrieb die Jury im US-Bundesstaat Utah zur Begründung.