…wurde 1968 in Schwerin geboren. Er studierte Film- und Theaterwissenschaft an der FU Berlin sowie Regie an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf". Sein erster langer Kinofilm "Havanna mi amor" (2001) wurde als bester Dokumentarfilm mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Gaulke gibt weltweit Masterclasses, etwa in Bolivien, Indien, Russland, Nordkorea und Vietnam. 2018 war er Artist in Residence in Hong Kong.

Bildquelle: Elke Lehrenkrauss