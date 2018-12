Vor dem Super Bowl hatte der Quarterback, der außerhalb des Feldes wirkt wie ein freundlicher Student, ein ganz anderes großes Ziel offenbart. "Ich möchte Pastor an einer High School werden", sagte er. Der 29-Jährige ist tiefgläubiger Christ. Beten, so sagte er, habe ihm in der schweren Zeit nach einer Verletzung bei der Entscheidung geholfen, in der NFL zu bleiben. Im März 2017 war Foles zu den Eagles zurückgekehrt.