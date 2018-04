Die Philadelphia Eagles jubeln nach dem gewonnenen Spiel. Quelle: Matt Slocum/AP/dpa

In einem Offensivspektakel der Rekorde haben die Philadelphia Eagles ihren ersten Super-Bowl-Triumph gefeiert und die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady entthront. Der Außenseiter setzte sich im hochklassigen Finale in Minneapolis mit 41:33 (22:12) gegen den Titelverteidiger durch.



Quarterback-Star Brady von den Patriots muss damit auf den sechsten Gewinn der Vince-Lombardi-Trophäe warten. Mit einem Erfolg wäre er der alleinige Rekordhalter als Spieler geworden.