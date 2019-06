Reiche US-Unternehmer fordern Vermögenssteuer. Symbolbild

Mehrere US-Unternehmer haben sich für eine Vermögenssteuer ausgesprochen. In einem offenen Brief forderten der Milliardär George Soros, Facebook-Mitbegründer Chris Hughes und andere die Präsidentschaftsbewerber für die Wahl 2020 auf, eine gemäßigte Vermögenssteuer zu unterstützen.



"Amerika steht in der moralischen, ethischen und ökonomischen Verantwortung, unseren Wohlstand stärker zu besteuern", heißt es in dem Brief weiter, der auf der Plattform "Medium" veröffentlicht wurde.