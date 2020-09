"Ich bin kein Restposten bei real!"

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Hunderte Mitarbeiter der vor der Zerschlagung stehenden Supermarktkette Real haben in Düsseldorf am Rande des Aktionärstreffens für die Sicherung ihrer Arbeitsplätze und ihrer Löhne demonstriert.



Der Düsseldorfer Handelsriese Metro will sich künftig ganz auf sein Großhandelsgeschäft konzentrieren und deshalb Real verkaufen. Die Supermarktkette mit aktuell rund 34.000 Beschäftigen soll zerschlagen werden. Der größte Teil der Filialen soll an Händler wie Edeka oder Kaufland gehen.