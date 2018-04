Nach Jahrzehnten ist wieder ein Borstenkaninchen gesehen worden. Quelle: Bed Khadka/dpa

Erstmals seit mehr als 30 Jahren ist in einem Nationalpark Nepals wieder ein äußerst seltenes Borstenkaninchen gesichtet worden. Das Jungtier wurde von einer Fotofalle im Chitwan-Park nahe der indischen Grenze abgelichtet. Mit seinen Eltern müsse es also mindestens drei der Tiere dort geben, sagte ein Naturschutzbeamter.



In dem Park war 1984 zum letzten Mal eines dieser Säugetiere nachgewiesen worden. Das Borstenkaninchen kommt nur an den südlichen Ausläufern des Himalaya-Gebirges vor.