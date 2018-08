Urlauber bei schönem Wetter am Strand von Norddeich. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Urlaub auf Balkonien oder an der Ostsee statt in Spanien: Der Sommer in Deutschland hinterlässt derzeit Spuren im Last-Minute-Geschäft von Reiseveranstaltern. Nicht nur Thomas Cook berichtete von Belastungen. "Es gibt eine leichte Delle bei Last-Minute-Buchungen", sagte eine Alltours-Sprecherin.



Zugleich verschöben sich die Reiseziele, etwa Nordsee statt Mallorca. Thomas Cook hatte erklärt, viele Kunden entschieden sich, die aktuellen Rekordtemperaturen zu Hause zu genießen.