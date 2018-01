Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva will wieder antreten. Quelle: dpa

Die wichtigste Entscheidung fällt in Brasilien, allerdings schon viele Wochen vor dem mit Spannung erwarteten Wahlgang am 7. Oktober. Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, der wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde, kämpft in einem Berufungsverfahren um seine politische Karriere. Schon in einigen Wochen wird eine Entscheidung erwartet, ob der in den Umfragen führende Linkspolitiker bei der Wahl antreten darf - seine Arbeiterpartei (PT) ist tief in den Korruptionsskandal rund um die Konzerne Petrobras und Odebrecht verstrickt.

Überhaupt steht dem südamerikanischen Giganten eine Richtungsentscheidung bevor. Denn laut Umfragen ist Lulas gefährlichster Rivale der erzkonservative Parlamentarier Jair Bolsonaro, der einen strammen Rechtskurs fährt und inzwischen auf eine breite Anhängerschaft bauen kann. Wohin Brasiliens politischer Weg führen wird, hängt also zunächst einmal von der Justiz ab, die klären muss, ob die Korruptionsvorwürfe gegen Lula da Silva stichhaltig sind. Der Ex-Präsident kritisiert das Urteil der Staatsanwaltschaft als eine politische Kampagne gegen seine Person.