Wir werden keine weitere Verlängerung gewähren, nur um eine weitere Verlängerung zu gewähren. Xavier Bettel, Ministerpräsident Luxemburg

Johnson hingegen will unter keinen Umständen um eine Verschiebung des EU-Ausstiegs bitten, was er am Montag bekräftigte. "Ich werde die Verfassung wahren, ich werde dem Gesetz gehorchen, aber wir werden am 31. Oktober raus sein", sagte er der BBC. Doch Spitzenpolitiker der EU zeigten sich skeptisch, dass es ohne einen radikalen Kurswechsel Londons einen Brexit-Aufschub geben werde. "Eine Verlängerung ist nur eine Option, wenn sie einem Zweck dient", sagte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel. "Wir werden keine weitere Verlängerung gewähren, nur um eine weitere Verlängerung zu gewähren."