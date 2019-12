Aung San Suu Kyi bei einer Konferenz in Südkorea.

Quelle: -/YNA/dpa/Archivbild vom 27.11.2019

Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi tritt heute vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag auf. Die Friedensnobelpreisträgerin will sich vor dem obersten UN-Gericht zu den Vorwürfen des Völkermords an den Rohingya in ihrer Heimat äußern.



Mehr als 740.000 Rohingya wurden 2017 aus dem mehrheitlich buddhistischen Land vertrieben und flohen ins benachbarte Bangladesch. Das Verfahren vor dem IGH wurde vom westafrikanischen Gambia im Namen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit angestrengt.