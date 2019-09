Zerstörter SUV wird auf einen Abschleppwagen gehoben. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Eine Woche nach dem Autounfall mit einem SUV in Berlin ist erneut der vier Todesopfer gedacht worden. In einer Kirche direkt am Unfallort versammelten sich rund 100 Menschen. Noch immer lagen Blumen am Straßenrand, an der Unfallstelle standen brennende Kerzen.



Ein Anwohner startete einen Aufruf im Internet, in dem er die Einrichtung einer Tempo-30-Zone, Zebrastreifen, Ampeln und ein neues Konzept zur Verkehrsberuhigung forderte. Mehr als 7.400 Menschen unterschrieben bisher die Petition.