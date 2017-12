Karl Brenke: Wir haben ein hohes Beschäftigungsniveau und das bedeutet auch, dass viele Menschen pendeln. Dazu kommt, dass der Arbeitsplatz oft nicht in Wohnortnähe ist. Gerade in die Ballungszentren pendeln die Leute aus dem Umland hinein. Wir haben aber auch Entwicklungen, dass Menschen noch weiter pendeln. Zum Beispiel wird aus den neuen in die alten Bundesländer gependelt, weil dort zum Teil die Löhne höher sind.