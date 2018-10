Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den neuen Flughafen in der türkischen Metropole Istanbul eröffnet. Der Flughafen erhalte den Namen "Istanbul", sagte der Staatspräsident bei der Eröffnungsfeier im Norden der Metropole am Bosporus.



Die Eröffnung ist zunächst symbolisch. Bis zum Umzug der Fluggesellschaft Turkish Airlines am 29. Dezember zum neuen Flughafen werden zunächst nur fünf Ziele angeflogen. Tödliche Arbeitsunfälle hatten die Bauarbeiten überschattet.