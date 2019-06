An diesem Wochenende feiert Notre-Dame traditionell das Kirchweihfest, und in diesem Jahr wird es ein ganz besonderer Moment werden: Erstmals seit dem Brand kann heute Abend eine kleine Gruppe von etwa 30 Katholiken wieder eine Messe in der Kathedrale feiern, und zwar in einer der relativ unbeschädigten Kapellen im Chorraum. Ein symbolischer Neubeginn - trotz der bröckelnden Gemäuer, weswegen die Gottesdiensteilnehmer wohl alle Bauhelme tragen werden.