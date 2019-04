Erdogan will aus Hagia Sophia Moschee machen. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die berühmte Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückverwandeln. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf ein TV-Interview des Präsidenten.



Das entrüstet unter anderem viele Menschen im Nachbarland Griechenland - die Hagia Sophia gilt vielen von ihnen bis heute als religiöses Zentrum der Orthodoxie. Und auch die Unesco hat bei Erdogans Plänen womöglich ein Wörtchen mitzureden.