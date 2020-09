Joachim Herrmann ist Innenminister von Bayern. Archiv

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Nach dem Synagogen-Anschlag in Halle gibt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der AfD eine Mitverantwortung. "Das eine sind diese schrecklichen Gewalttäter, vor denen wir uns schützen müssen, das andere sind auch die geistigen Brandstifter, da sind in letzter Zeit auch einige Vertreter der AfD in unverschämter Weise aufgefallen", sagte er dem Sender Bayern 2.



Der AfD-Politiker Björn Höcke sei "einer der geistigen Brandstifter, wenn es darum geht, wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten. Darüber müssen wir jetzt die politische Auseinandersetzung konsequent führen."