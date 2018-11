Heinrich Bedford-Strohm (Archivbild) Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem Appell zur Öffnung für neue Ideen zum Gewinnen junger Menschen hat am Sonntag in Würzburg die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) begonnen. Das Volk Gottes müsse in all seinen Altersgruppen gemeinsam Kirche gestalten, sagte Heinrich Bedford-Strohm im Gottesdienst zum Auftakt der Tagung in der Kirche St. Stephan. Weder die "normative Kraft der Grauhaarigen" noch ein "bemühter Jugendkult" dürften in der Kirche vorherrschen.