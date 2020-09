Der Papst wird ein neues Lehrschreiben vorlegen. Archivbild

Quelle: Luca Zennaro/Pool/ANSA/epa/dpa

Papst Franziskus legt sein lange erwartetes Lehrschreiben zur Amazonas-Bischofssynode vor, bei der es auch um Streitthemen wie Zölibat und Frauen in der Kirche ging. Das Dokument namens "Querida Amazonia" (Geliebtes Amazonien) wird heute in Rom veröffentlicht.



Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Franziskus verheiratete Männer in Ausnahmen als Priester zulässt. Die Mehrheit der Teilnehmer bei einem Bischofstreffen hatte sich dafür ausgesprochen, um den Priestermangel im südamerikanischen Regenwald zu bekämpfen.