Der 26-jährige Syrer war am 29. September, zwei Wochen nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle in Kleve, in einer Klinik gestorben. Die Behörden hatten danach eingeräumt, dass er in Folge einer Verwechslung mehr als zwei Monate lang zu Unrecht im Gefängnis saß.



Bild-Zeitung und "Kölner Stadt-Anzeiger" hatten am Donnerstagabend über den nicht öffentlichen Bericht des Justizministers an die Landtagsfraktionen berichtet. In dem Bericht, der Medien vorliegt, ist von bisher unbekannten Protokollen aus dem Gefängnis in Kleve die Rede, die nach Einschätzung der Polizei darauf hindeuten, dass am Abend des Brandes die Gegensprechanlage im Haftraum doch betätigt worden sein könnte.