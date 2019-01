Millionen Kinder sind bedürftig. Unicef sammelt dafür Geld.

Quelle: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/dpa

Weltweit sind Millionen Kinder und Jugendliche von Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen betroffen. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef will in diesem Jahr 41 Millionen dieser jungen Menschen schützen, medizinisch versorgen und verpflegen und ihnen die Chance auf Bildung geben. Dafür seien umgerechnet 3,4 Milliarden Euro nötig, berichtete Unicef in Genf.



Fast ein Drittel des Geldes ist für syrische Kinder im In- und Ausland vorgesehen. Hohen Bedarf sieht Unicef auch im Jemen und im Kongo.