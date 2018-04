Die Hinweise auf einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz im syrischen Duma mehren sich. Die Symptome von rund 500 Patienten entsprächen einer Belastung mit giftigen Chemikalien, teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Mittwoch in Genf mit. Besonders gebe es Anzeichen von schweren Irritationen der Schleimhäute, Atemversagen und Störungen des zentralen Nervensystems. Mehr als 70 Menschen, die während der Angriffe in Kellern Schutz gesucht hatten, sollen nach Informationen der WHO während der Angriffe gestorben sein, 43 durch die Belastung mit giftigen Substanzen.