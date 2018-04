Irans religiöses Oberhaupt Ali Chamenei greift die westlichen Mächte direkt an. Quelle: ap

"Ich sage es ganz offen: Die Angriffe waren ein Verbrechen, und die drei an den Angriffen beteiligten Regierungschefs sind dementsprechend Verbrecher": Mit diesen Worten ging Irans geistliches Oberhaupt Ali Chamenei die Verantwortlichen des Militärschlags in Syrien direkt und ausdrücklich an: US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die britische Regierungschefin Theresa May.